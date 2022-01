Kate Middleton arrulla a un bebé mientras el príncipe William dice: "¡No le des más ideas a mi esposa!" Los duques de Cambridge, padres de tres, han insinuado previamente que no agregarán más niños a su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir The Duke and Duchess of Cambridge Visit Lancashire The Duke and Duchess of Cambridge Visit Lancashire | Credit: (Photo Danny Lawson - WPA Pool/Getty Images) Desde abrazar a un cachorro hasta sostener a un bebé, ¡Kate Middleton tuvo un día adorable! Kate, de 40 años, y el Príncipe William, de 39, viajaron a la zona rural de Lancashire el jueves para consultar al personal de salud que se ha enfrentado a desafíos únicos durante la pandemia de coronavirus en el Hospital Comunitario de Clitheroe. Mientras se tomaban fotos con algunas familias, la pareja conoció a Trudi y Alastair Barrie y a su hija, Anastasia. Kate sostuvo a la niña mientras posaban para una foto, lo que provocó que los espectadores se rieran y provocaron que el Príncipe William bromeara: "¡No le des más ideas a mi esposa!". Cuando Kate le devolvió el bebé a sus padres, William bromeó: "No la lleves contigo". Durante una visita a Irlanda del Norte en febrero de 2019, Kate admitió que se sintió "melancólica" cuando conoció a un adorable bebé de 5 meses. El padre del bebé preguntó audazmente: "¿Bebé número cuatro?". Kate respondió con una sonrisa: "Creo que William estaría un poco preocupado". Y mientras conversaba con la multitud durante una visita a la ciudad de Bradford en enero de 2020, el fanático real Josh Macpalce le dijo emocionado a Kate que le había enviado tarjetas felicitándola después del nacimiento de cada uno de sus tres hijos. "No creo que William quiera más", le dijo Kate. Las opciones de joyería de Kate también pueden insinuar que su familia está completa con sus tres hijos: el Príncipe George, 8, la Princesa Charlotte, 6 y el Príncipe Louis, 3, ya que tiene varios collares con las iniciales del trío. El jueves, Kate y el príncipe William también conocieron la última ayuda para los trabajadores de la salud con exceso de trabajo: un cachorro cockapoo llamado Alfie que será entrenado como perro de terapia para ayudar a los pacientes y trabajadores en el hospital. Kate y William estaban como en casa con el adorable cachorro. Adoptaron un nuevo cocker spaniel negro en su familia el año pasado luego de la muerte de su amado perro Lupo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

