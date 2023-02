Kate Middleton abre una nueva cuenta en Instagram y causa gran revuelo La princesa de Gales Kate Middleton abrió una nueva cuenta en Instagram y enloquecieron las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate Middleton abrió una nueva cuenta en Instagram. La princesa de Gales ya tiene una cuenta de Instagram que comparte con su esposo, el príncipe William. Ya tiene más de 14 millones de seguidores en @princeandprincessofwales y su nueva cuenta ya cuenta con más de 18 mil seguidores. Kate, de 41 años, abrió una nueva cuenta en Instagram el martes, haciendo una cuenta aparte en las redes sociales para The Royal Foundation Centre for Early Childhood, una organización creada por ella en junio del 2021 como parte de Royal Foundation —que ella comparte con el príncipe William— para crear conciencia sobre la importancia de los primeros cinco años en la vida de los niños. Kate compartió un video en esta nueva cuenta hablando del gran impacto que tienen los primeros cinco años de un niño en el resto de su vida y en el rol que ese niño tendrá en la sociedad. "Nuestra niñez temprana, el tiempo desde el embarazo hasta los cinco años, forma fundamentalmente el resto de nuestras vidas", dice. "Pero como sociedad, actualmente invertimos mucho más de nuestro tiempo y energía en la vida posterior". Kate anunció que la nueva campaña Shaping Us crea conciencia sobre cómo podemos crear un mundo que apoye más a los niños y a aquellas personas que los cuidan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate Middleton Credit: (Samir Hussein/WireImage) La princesa de Gales añadió que al invertir tiempo, energía y recursos en ayudar a los niños durante estos años tan importantes, la sociedad puede hacer una gran diferencia en la salud física y mental de estos pequeños, impactándolos positivamente a ellos y otras generaciones futuras.

