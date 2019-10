Famosos que han tenido que abandonar sus casas a causa de los graves incendios en California By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Joe Scarnici/FilmMagic Los incendios que están devorando California estos días, y particularmente en que se encuentra en la zona de Los Ángeles, ha forzado a la evacuación de miles de personas. Entre ellas algunos famosos, con los que las llamas tampoco han tenido consideraciones. Empezar galería Kate del Castillo Image zoom Joe Scarnici/FilmMagic "Yo llegando de trabajar, estoy en Atlanta y con mucha preocupación por lo que está pasando en Los Ángeles justo ahí en el Getty Center, justo yo vivo muy cerca de ahí y nos tuvieron que evacuar. Gracias a dios estaba una gran amiga conmigo (en su casa) que pudo sacar a mi perrita y están muy bien, pero es preocupante lo que está pasando", dijo la actriz en sus historias de Instagram. Advertisement Advertisement LeBron James Image zoom Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images El jugador de baloncesto y su familia tuvieron que salir de su hogar. James compartió en las redes sociales las dificultades que estaban teniendo para encontrar un lugar para quedarse. Ryan Phillippe Image zoom Chelsea Lauren/Getty Images for Time Warner Cable El actor también tenía dificultades para encontrar un lugar en el que quedarse después de que tuvo que abandonar su casa. Advertisement Kate Beckinsale Image zoom Paul Bruinooge/Patrick McMullan via Getty Images La actriz compartió una foto de los incendios. Contó que tuvo que salir de su casa a las tres de la mañana y encontrar un lugar seguro para ella y sus mascotas. Arnold Schwarzenegger Image zoom Getty Images "Nos evacuaron a las 3:30 de la mañana. Si estás en una zona de evacuación, no te quedes. Vete. En momento como este estoy agradecido por los mejores bomberos del mundo, los verdaderos héroes que se la juegan para proteger a los californianos. #GettyFire", compartió el actor. Kristin Davis Image zoom Gabriel Olsen/FilmMagic La actriz de Sex and the City se despertó con los incendios forestales cerca de su casa y tuvo que salir corriendo sus hijos y perros. Advertisement Advertisement Advertisement Clark Gregg Image zoom Todd Williamson/Getty Images "A salvos en una habitación de hotel con mi familia y perros. Nos despertó y nos evacuaron gracias al maravilloso sistema de alerta de [el departamento de bomberos de Los Ángeles]", dijo el actor. Kim Kardashian West Image zoom James Devaney/GC Images La estrella sabe de primera mano lo que es salir a toda prisa de casa con las llamas en los talones. El año pasado tuvo que abandonar su hogar en Hidden Hills. Khloé Kardashian Image zoom 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby "Acabo de irme con la ropa puesta, pero creo que empaqué toda la habitación de True y el armario en mi auto. Obviamente, ella es todo lo que me importa 💜", contó el año pasado. Advertisement Advertisement Advertisement Lady Gaga Image zoom Frazer Harrison/AMA2016/Getty Images for dcp La ganadora del Oscar también se vio afectado por los incendios del año pasado en California. ¿Qué otras estrellas se unirán al éxodo de californianos? Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

