Kate del Castillo se queda sin casa en Los Ángeles a causa de los incendios Kate del Castillo es una de las celebridades que ha tenido que abandonar su casa para resguardar su seguridad ante los incendios que están ocurriendo en California, Estados Unidos. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los incendios que han azotado el estado de California son causantes de que muchas personas, sin importar su clase social, abandonen sus hogares para resguardar su vida. Como a otros famosos, ahora le tocó a Kate del Castillo salir de su casa afincada en la ciudad de Los Ángeles. Afortunadamente, la actriz pudo rescatar a su perrita gracias al apoyo de una amiga. "Llegando de trabajar, estoy en Atlanta, y con mucha precaución por lo que está pasando en Los Ángeles, justo ahí en el Getty Center; justo vivo muy cerca de ahí y nos tuvieron que evacuar", explicó la actriz en una de sus historias en su cuenta de Instagram. "Gracias a Dios estaba una gran amiga conmigo [en su casa] que pudo sacar a mi perrita y están muy bien". RELACIONADO: ¿Kate del Castillo se lanza como cantante? Image zoom La protagonista de la teleserie Dueños del Paraíso aprovechó para expresar su sentir al respecto y agradecer a las autoridades por el esfuerzo que hacen con el fin de mantener a salvo a todas las personas que están en riesgo. "Es preocupante lo que está pasando", agregó. "Gracias al Fire Department [Departamento de bomberos] de Los Ángeles que han hecho un trabajo increíble y pronto estaré por ahí, y espero que todo esté muy bien". Image zoom Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Kate del Castillo continúa feliz por el éxito que tuvo con su monólogo en Broadway y la serie La reina del sur; incluso, aprovechó esta misma red social para dar a conocer que el próximo mes de noviembre se estrenará por Netflix. Pese a lo ocurrido, la histrión continúa trabajando en sus diferentes proyectos profesionales. Advertisement

