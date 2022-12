Kate del Castillo enciende las redes al mostrarse natural Parece que los 50 años de Kate del Castillo le están sentando muy bien, tal como lo deja ver públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con 50 años de edad, Kate del Castillo ha declarado que atraviesa por un gran momento a nivel profesional con la presentación de la tercera entrega de la serie La reina del sur y otros proyectos como productora y empresaria. Además, a nivel personal se confiesa enamorada de Edgar Bahena, un director de fotografía con quien mantiene un romance desde hace más de un año. Ahora, la actriz quiso mostrarse al natural públicamente "Unas fotos que tomamos en casa", escribió Del Castillo y acompañó el texto con imágenes donde se le ve sin una gota de maquillaje y bajo los rayos del sol.En dos muestra un acercamiento del rostro y en otra se deja ver de cuerpo completo portando un overol en color verde. Los usuarios reaccionaron ante estas fotografías de la protagonista de películas como Hunting Ana Bravo, Visitantes y Bordertown. "Simplemente hermosa; pero por encima de tu belleza tienes un alma cristalina", mencionó un cibernauta. Kate del Castillo Kate del Castillo | Credit: Rodrigo Varela/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestra eterna Verónica Fernández Negrete"; "¡¡¡Eres tan hermosa!!! "; "Me encantan"; "Siempre bella"; "Te amamos Katita"; "Pareces que vas a pilotear un helicóptero con ese traje"; "Chulada"; "Que bonitas fotos"; "¡Estás divina!"; "Estilazo"; "El amor viene en sus diferentes caras"; "La mujer perfecta", "Kate del Castillo te amo mucho, mucho, mucho, mucho, mucho", fueron otros comentarios. Esta famosa va a concluir su ciclo como Teresa Mendoza, el icónico personaje que la consolidó a nivel internacional, en la mencionada La reina del sur, para dar paso a otro tipo propuestas que incluyen su trabajo detrás de las cámaras. De momento, Kate del Castillo se prepara para recibir las fiestas navideñas al lado de su novio y su familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate del Castillo enciende las redes al mostrarse natural

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.