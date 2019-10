¿Kate del Castillo se lanza como cantante? La actriz mexicana Kate del Castillo, a quien le gusta cantar acompañada por un buen mariachi, está lista para ofrecer personajes en la televisión y el cine de mujeres inteligentes y no "manipuladoras o cabro..s". By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque lo suyo es actuar, Kate del Castillo no niega que después de unos tequilitas ella toma el micrófono y se une al mariachi para secundar las canciones que estén cantando de sus tierras. Pero de no ser actriz ¿se lanzaría como cantante? La destacada estrella de Hollywood, que tiene su propio tequila, Honor, responde con un rotundo no. Sin embargo, le fascina asistir a las premiaciones del mundo de la música para compartir con sus artistas favoritos. “Son súper divertidas para mí porque como yo no soy del mundo de la música, me halaga muchísimo que me inviten”, dijo la mexicana a PEOPLE EN ESPAÑOL durante la entrega de los premios Latin American Music Awards de esta semana. “Si yo cantara, cantaría mariachi sin duda”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Joe Scarnici/FilmMagic Pero nada, zapatero a sus zapatos y la actriz prefiere continuar su pasión de interpretar distintos personajes en pantalla, ahora con su productora donde encabezará varios proyectos. “Estoy feliz, estamos tan contentas porque es una oportunidad de empezar a hacer otro tipo de televisión, otro tipo de series, de películas, todo lo que podamos hacer y que no sea nada más latino, sino quitarnos todos los estereotipos”, comentó. Algo que la actriz quiere destacar por medio de su compañía es la inteligencia y capacidad femenina. “Obviamente quiero tener más mujeres con personajes principales, con personajes que sean inteligentes, que no nada más sean poderosas e independientes, sino que sean realmente inteligentes, porque luego nos ponen o a algunas tontas o a otras manipuladoras o si no unas cabro..s, entonces no. Somos inteligentes y somos poderosas; no todas somos manipuladoras, ni somos todas cabro..s”, puntualizó. Advertisement EDIT POST

