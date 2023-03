Kate del Castillo se pone en lugar de ¡un toro! Con el fin de hacer consciencia sobre le sufrimiento de los animales durante las corridas de toro, Kate ha decidido convertirse en uno de ellos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En México la tauromaquia se ha considerado una especie de tradición durante décadas; sin embargo, de hace unos años a la fecha, se ha buscado que este práctica termine ante el sufrimiento de los animales durante cada corrida, debido a que suelen ser asesinados; muy pocos logran salvarse. Así, en junio de 2022, un juez federal, Jonathan Bass prohibió de manera definitiva que se lleve a cabo este espectáculo en la Plaza de Toros de la capital azteca. Ante ello, se ha buscado reubicar las corridas en la Plaza de toros Nuevo Progreso ubicada en Guadalajara, Jalisco. Por lo cual, Kate del Castillo unió fuerzas con PETA Latino para realizar una campaña que acabe con las corridas de toros en todo el país. Con el fin de hacer consciencia al respecto, la actriz se convirtió en uno de estos animales con su cabello retorcido en forma y vapor saliendo de su nariz. Además, en un video "Kate cuenta la historia de una corrida de toros desde la perspectiva del animal, explicando cómo los hombres la rodean y apuñalan repetidamente hasta que sus pulmones se llenan de sangre: '¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué les divierte verme así, torturada, mutilada, agonizando?'", según explicó PETA Latino en un comunicado. Kate del Castillo Kate del Castillo | Credit: Momodu Mansaray/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La tauromaquia es tortura, no cultura", concluye Del Castillo evidentemente conmovida. Kate del Castillo Credit: Cortesía: PETA Latino De acuerdo con esta organización, en una típica corrida de toros, "hombres a caballo clavan lanzas en la espalda y el cuello de un toro, afectando su capacidad de levantar la cabeza. Luego, otros hombres le clavan banderillas en la espalda. Finalmente, después de que el toro se ha debilitado por la pérdida de sangre, aparece el matador e intenta asesinarlo cortándole la aorta o la médula espinal con una espada. Puede permanecer paralizado pero aún consciente mientras su cuerpo es arrastrado fuera de la arena. Este suplicio es tan angustiante que más del 73 % de los mexicanos quiere que se prohíba". Kate del Castillo ha mostrado siempre su interés por resguardar el derecho de los animales;de hecho, en 2020, se unió a la junta directiva honoraria de PETA en 2020.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate del Castillo se pone en lugar de ¡un toro!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.