Kate del Castillo revela que está "muy enamorada" Parece que el romance de Kate del Castillo con Edgar Bahena va muy bien. La actriz habla al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En marzo de 2022, surgieron los primeros rumores de que Kate del Castillo mantenía un romance con Edgar Bahena, un director de fotografía a quien conoció cuando filmaba la primera temporada de La reina del sur y ahora, en la tercera entrega de esta serie, se dio el flechazo. Incluso, el novio ya convive con la familia y asistió al cumpleaños número 80 de Kate Trillo, la mamá de la actriz. Así, tras algunos meses de relación, la actriz fue cuestionada sobre su situación emocional y no dudó en confesar que el idilio va viento en popa. "Muy enamorada sí, muy enamorada", mencionó Del Castillo a los medios de comunicación. Sin embargo, por el tumulto de la prensa le fue difícil a la también productora dar mayores detalles al respecto. Eso sí, mencionó que estaba "muy feliz y contenta de estar" en México donde actualmente filma la película Beutiful lie; la cual "ya estamos a punto de terminar", mencionó. Además, está por estrenar la serie Ana Karenina, una versión moderna hecha para televisión de la novel de León Tolstói; lo cual, también mencionó la tiene muy enamorada La protagonista de la serie Ingobernable asistió a la revelación de una placa de la obra Hamlet en la capital azteca; si bien, le gusta el teatro "y me encantaría" participar en un montaje, descartó poder hacerlo pronto debido a sus compromisos profesionales en cine y televisión que la tienen con una agenda saturada. Kate del Castillo Kate del Castillo | Credit: Peacock SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate del Castillo continúa realizando con sus proyectos como actriz y otros trabajos con su casa productora; a la par que continúa la demanda contra el gobierno mexicano por el delito de daño moral, luego de haber sido vinculada de tener nexos comerciales con Joaquín El chapo Guzmán.

