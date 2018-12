(Photo by Greg Doherty/Getty Images)

Luego de estar casi un año alejada de su casa en Los Angeles debido a las grabaciones del regreso de La Reina del Sur (Telemundo), Kate del Castillo está lista para tomarse un merecido descanso. La actriz mexicana que culminó el proyecto la semana pasada en Colombia, finalmente regresará a su país natal, tras casi dos años de ausencia, luego de ser el centro de una investigación federal debido a su acercamiento con el narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

“Ya puedo regresar desde que se cerró el caso, la investigación y todo eso”, aseguró a PEOPLE EN ESPAÑOL. “Lo que pasa es que yo no he querido [regresar]. Además, porque he estado trabajando muchísimo y porque mis abogados no me lo recomiendan hasta que no se [fuera] el presidente [Enrique Peña Nieto], pero legalmente yo ya puedo regresar a México, ya no hay ningún cargo ni nada. Hace casi un año yo ya puedo regresar”.

Del Castillo viajará próximamente a su querida patria para pasar los días festivos al lado de sus padres, el primer actor Eric del Castillo y su esposa Kate Trillo del Castillo. Pero los mexicanos no deben esperar verla recorriendo su país, ya que la actriz tiene una agenda muy simple para la Navidad.

“Me voy a México a pasar Navidad con mis papás. Estoy muy feliz de por fin estar con ellos. No pienso salir de mi casa, voy a dormir en medio de ellos y luego me voy a ir por ahí a una playa mexicana a pasar año nuevo con mis cuates”, reveló.

Este será el primer viaje de la actriz a su país tras ser exonerada del caso a mediados del año pasado y a menos de un mes de que Andrés Manuel López Obrador, AMLO, tomara posesión como el nuevo presidente de México.

“Siempre estamos esperanzados con los nuevos gobiernos, esta no es la primera vez, estamos esperanzados [por] un cambio. Puedes tener las mejores intenciones, no [creo que] lo van a dejar. Yo creo que ahora más que nunca hay un cambio porque nunca hemos tenido un presidente así, un presidente que no quiera siquiera ir a vivir a Los Pinos, nunca lo hemos tenido, eso ya es un cambio”, opinó. “Ahora hay que estar tras él, para que cumpla, para que volvamos a tener clase media en México. Yo siempre tengo esperanza, eso es lo último que muere. Los mexicanos somos muy así. Apoyaremos al nuevo presidente, al final nos tenemos que unir. Creo que el señor López Obrador tiene buenas intenciones. Ojalá que lo dejen gobernar”.