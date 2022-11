Kate del Castillo explica por qué su padre no pudo reconocerla: ¿cómo está su salud? Muchos se preocuparon por la salud de Eric del Castillo, luego de que no reconociera a su hija Kate en una reunión familiar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, la salud de Eric del Castillo preocupó a muchos de sus seguidores luego de que no reconociera a una de las personas más importantes de su vida: su hija Kate del Castillo. Ahora la propia actriz, en medio de los especulaciones, ha salido a explicar qué es lo que realmente sucede con su padre, de 88 años. "Mi papá está lúcido, está más lúcido que nunca, lo que pasa es que ya no ve bien", dijo en entrevista con Adela Micha. "Lo que sí es que ya no ve bien, no me reconoció en ese momento, lo que sea, pero hacen... lo han matado como tres veces, que es una cosa que digo... es terrible, pero mi papá está más cuerdo que nunca", aclaró. Eric del Castillo, Kate del Castillo y Kate Trillo del Castillo Eric del Castillo, Kate del Castillo y Kate Trillo del Castillo | Credit: Bryan Bedder/Getty Images for Audible Esta dificultad para ver se debe a que su padre padece una enfermedad hereditaria en la mácula –la parte de la retina responsable de que la visión sea clara– que de momento no tiene cura. "Ya no puede leer guiones, los tiene que escuchar o se los lee mi madre, o se aprende todo fonéticamente porque ya no puede leer, eso es lo único que tiene mi padre, que no es poca cosa, pero fuera de eso, está lúcido completamente, igual mi madre", dijo la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las alarmas sobre la salud del también actor mexicano se despertaron luego de que se difundiera un video de una reunión familiar a la que llega Kate, y su padre no la reconoce: "¿Quién es?", preguntó a lo que su hija Verónica respondió: "Tu hija".

