Kate del Castillo rompe a llorar: “Hoy no es un buen día” La actriz mexicana Kate del Castillo impactó a sus fans al publicar un video en sus redes sociales donde se la ve recostada sobre el sofá de su hogar y llorando. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz Kate del Castillo impactó a sus fans al publicar un video en sus redes sociales donde se la ve recostada sobre el sofá de su hogar y llorando. “Hay días buenos y días malos, hoy para mi no es un un día bueno”, empezó a decir la protagonista de La reina del sur en el clip que divulgó en sus Instastories. “Amanecí un poquito triste con la noticia de que ya llevamos cien mil muertes aquí en Estados Unidos por el COVID-19”. Hasta la fecha, Estados Unidos reporta más de 106 mil muertes y aproximadamente 408 mil personas recuperadas del coronavirus. Otro suceso que tiene a la artista mexicana con los nervios de punta es la trágica muerte de George Floyd, el afroestadounidense de 46 años que perdió la vida luego que un policía mantuvo su rodilla presionada contra la parte posterior de su cuello durante minutos hasta que dejó de hablar o moverse. “Estoy triste porque es increíble la violencia que hay en todas partes y la muerte de George Floyd. La violencia trae más violencia y no la estamos pasando bien, como humanidad estamos perdiendo perspectiva de muchas cosas y lo que no puede ser posible es que exista ese racismo [y] ese odio tan grande”, dijo entre lágrimas. “Que los policías siguen matando gente de color, no hay empatía, no hay misericordia. Nos hace falta aprender mucho como seres humanos”. Mira el video de Kate: Del Castillo se secó las lágrimas y ya más repuesta expresó: “ya no voy a llorar, gracias por todos sus comentarios, simplemente no puedo creer que todos hayamos visto como se asesinaba a una persona. Un policía que se supone nos debe ayudar y proteger y mantenerlos a salvo. No me cabe en la cabeza”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para despejar la mente, Kate optó por practicar algo de deporte. “Para sentirme mejor voy a hacer un poco de ejercicio. Me voy poner mis guantes [de boxeo] y voy a golpear un punching bag como si fuera ese policía”.

