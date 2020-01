Así fue la semana de los famosos en Instagram By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Kate del Castillo Como todos los viernes, aquí te presentamos lo que algunas celebridades compartieron esta semana con sus fieles seguidores en sus redes sociales. ¡Feliz finde! Empezar galería Kate del Castillo Image zoom IG/Kate del Castillo "Pues aquí con mi papá y Lola felices. Espero que todos estén felices también!", compartió la actriz. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Ana Patricia Gámez Image zoom IG/Ana Patricia Gámez "Que buenas vacaciones ❤️", expresó la co-presentadora de Despierta América. 2 de 10 Applications Ver Todo Bárbara Bermudo Image zoom IG/Bárbara Bermudo "Te has puesto a pensar que harías si no tuvieras miedo? Muchas veces ni eso que tanto temes o te da ansiedad sucede ... cambia la frecuencia de tus pensamientos y te sorprenderás ...... Vamos 2020 ....#colorado", publicó la puertorriqueña. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Carolina Sandoval Image zoom IG/Carolina Sandoval "Quién dijo que la lluvia es un impedimento para disfrutar de un día??? Además con estas botas yo recorro el universo", dijo la venezolana, aquí en París. 4 de 10 Applications Ver Todo Ferdinando Valencia Image zoom IG/Ferdinando Valencia El actor disfrutó de su tiempo libre con su familia en Costa Rica. 5 de 10 Applications Ver Todo Jorge Bernal Image zoom IG/Jorge Bernal El presentador está pasando unas vacaciones familiares en Nueva York. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement José Ron Image zoom IG/José Ron "Baja el volumen de lo que escuchas y sube el tono a lo que sientes☀️", expresó el actor. 7 de 10 Applications Ver Todo Karla Martínez Image zoom IG/Karla Martínez "Vida de Texas! 👢🐄🤠", compartió la mexicana. 8 de 10 Applications Ver Todo Lili Estefan Image zoom IG/Lili Estefan "Así comenzó mi 2020!!!!! Bendiciones mi gente bella 🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎁", publicó la cubana. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement María Celeste Arrarás Image zoom IG/María Celeste Arrarás "Empezamos el 2020 con un programa especial de Al Rojo Vivo. Hoy, 1ero de enero, conocerán al bello @luccamirandaofficial , hijo de @chynomiranda , que es un muñeco", compartió la periodista. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

