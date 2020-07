La actriz aconsejó a sus fanáticos como mantenerse optimistas durante estos tiempos inciertos. "Yo digo que cuando se sientan mal abrácense y déjense estar mal, pero un día, no más. Lo que me mantiene feliz de la vida y me hace levantarme todos los días es mi familia, es mis amigos, es todo el amor que me rodea", asegura. "Como yo vivo sola no tengo quien me despierte, entonces si no me despierto yo sola y si no lo hago por mí misma que soy mi persona favorita, entonces no lo podría hacer por nadie. Así que párense de esa cama y vean a sus seres queridos”, dice refiriéndose a las videollamadas. “Ya tenemos esta tecnología. Es importante verse las caras, es importante ver que están bien sus seres queridos, sus amigos. Ríanse, tengan humor siempre”.