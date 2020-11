Close

"Yo literalmente tenía miedo [de él]": Kate del Castillo revela que sufrió con su primer marido Al aparecer en el show 'Red Table Talk: The Estefans' la actriz habla sobre el calvario que asegura haber vivido con famoso exfutbolista. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo capítulo del show Red Table Talk: The Estefans, promete dejar a todos boquiabiertos pues la invitada especial será la actriz Kate del Castillo. Ahí la actriz hablará con sus anfitrionas, Gloria, Lili y Emily Estefan de temas como su visita a Joaquín "El Chapo" Guzmán en Sinaloa y su relación con el ganador al Oscar, Sean Penn, su compañero en aquella famosa reunión. Pero lo que quizá haga más impacto es que ahí la hija de Erik del Castillo revela el calvario que segura haber sufrido durante su matrimonio con el famoso exfutbolista mexicano Luis García Postigo, quien fue su primer marido. "Era muy gracioso, fascinante, encantador...luego lloraba hasta cansarse", exclama del Castillo en un video exclusivo de People en Español. "Me abrazaba y se ponía de rodillas diciendo: '¡Por favor, por favor, perdóname!' y 'necesito ayuda'". "Estaba tan enamorada, y quería con todas mis ganas que [las cosas] funcionaran", exclama en el clip la estrella de La reina del sur (Telemundo). "Yo lo super...probablemente desde que estábamos en nuestra luna de miel. Me deshacía en llanto. Nada más esperaba a que él se fuera a dormir y me salía [afuera] a llorar". "Él era un hombre distinto. Yo literalmente tenía miedo [de él]", prosigue la actriz sobre el carácter de su ex. "Recuerdo estar dormida, bueno, fingir que estaba dormida, y escuchar [el sonido de] las llaves y mi corazón comenzaba ¡bum, bum, bum!", asegura estremecida. Image zoom Credit: FB/ Red Table Talk SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN García Postigo formó parte de la Selección Mexicana de fútbol con la cual anotó 29 goles. También participó en el Mundial de Fútbol de 1994 que se llevó a cabo en Pasadena. Actualmente tiene dos hijos y se desempeña como comentarista deportivo de TV Azteca, en México. Red Table Talk: The Estefans con Kate del Castillo como invitada especial se estrena este miércoles 18 de noviembre en Facebook Watch a las 9:00 a. m., hora del Pacífico/12:00 p.m., hora del Este.

