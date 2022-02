Kate del Castillo habla por primera vez de Sean Penn: "Es de la gente más baja que he conocido" De acuerdo con Kate del Castillo, hubo una traición por parte de Sean Penn, luego de que ambos se reunieron con Joaquín El Chapo Guzmán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se dio a conocer que Kate del Castillo se había reunido con Joaquín El Chapo Guzmán, en 2016, la acompañaba Sean Penn, quien se protegió legalmente de esta reunión al documentar este encuentro en la revista Rolling Stone. Cuando dicho artículo fue publicado, el actor señaló a los protagonista de la teleserie La reina del sur como la intermediaria; lo cual, detonó en una investigación federal por parte de las autoridades mexicanas en contra de la también productora. Ahora, ella ha cortado toda relación con Penn. "[Sean Penn] salió de mi vida. Nunca más quise volver a contestarle el teléfono, lo bloqueé, desde luego. No me interesa saber absolutamente nada de él", advirtió a Javier Poza en su programa de radio (Radio Fórmula). "La verdad me da una flojera infinita. No voy a perder ni más dinero, ni tiempo, ni esfuerzo por esta gente que es deplorable y que es la gente más baja que he conocido, porque eso no se le hace a nadie, poner en riesgo la vida de nadie". Actualmente, la estelar de la serie Ingobernable mantiene una lucha para demostrar que fue víctima de una persecución por parte del gobierno de su país, en aquel entonces; debido a que quisieron fincarle los presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento. Estos señalamientos le trajeron graves consecuencias a nivel personal, profesional y económico. kate del castillo, sean penn SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ha sido un proceso muy duro y desgastante; muy doloroso, muy penoso en todos los sentidos, pero voy a seguir firme porque quiero y porque puedo, y porque es mi derecho", enfatizó. "Voy a seguir ahí luchando para que, por lo menos, se me pida una disculpa pública, que creo es lo que me merezco". Mientras tanto, Kate del Castillo se encuentra promocionando la tercera temporada de La reina del sur y asegura estar en momento de tranquilidad personal.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate del Castillo habla por primera vez de Sean Penn: "Es de la gente más baja que he conocido"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.