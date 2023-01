Kate del Castillo habla en exclusiva de nuevo trabajo: "No hago ningún proyecto si no me da temor" Volver a caer es el reciente proyecto de Kate del Castillo, quien de nueva cuenta protagoniza un personaje basado en un clásico de la literatura universal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Kate del Castillo cuenta con una sólida carrera profesional de poco más de cuatro décadas que inició a los seis años en el filme The Last Escape. Su trabajo incluye haberse convertido en la protagonista de La reina del sur, una teleserie basada en el libro homónimo de Arturo Pérez-Reverte. Ahora, la actriz se enfrenta a un nuevo desafío en su carrera al interpretar una versión moderna de otro personaje de la literatura clásica, se trata de Anna Karenina de León Tolstoi que ahora llega a ViX+ con el título Volver a caer. "No hago ningún proyecto si no me da temor. Necesita ser un proyecto que sea un reto para mí algo nuevo donde me saque de mi zona de confort", advirtió Del Castillo a People en Español. "Me llena de emoción que podamos interpretar desde un punto de vista más moderno un clásico de León Tolstoi". La protagonista de películas como Hunting Ava Bravo y American Visa, quien también es productora de esta emisión, como en otros de los proyectos que ha realizado, tuvo que enfrentarse a diversos desafíos para lograr sacar avante su rol como Ana Montes de Oca. "Llegué a lugares muy obscuros durante la filmación. Llegar a entender una depresión a ese nivel fue muy duro", explicó. "Yo quería salvar a Ana pero ella no se dejó. Es como ver un problema de lejos pero que te afecta en lo más profundo". Kate del Castillo Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En esta serie de seis episodios, que está dirigida por Hari Sama y escrita por Almudena Ocaña y Aurora García Tortosa, el personaje central, interpretado por Kate, emprende un viaje de autodescubrimiento, que la sociedad lamentablemente no acepta; lo cual, desde el punto de vista de la famosa no ha tenido grandes progresos. "Desafortunadamente los cambios más que en historia fueron en época, es increíble cómo seguimos en un mundo machista donde la mujer es acusada y juzgada por tener una relación extra marital, mientras que al hombre no. Hablamos de baby blues que antes no tenía nombre y simplemente se decía que las mujeres enloquecían. Depresiones, Bulimia, etc., no tenían nombres ni se trataban", advirtió. "Es un riesgo y un reto enorme tratar un clásico de forma moderna. Es una gran adaptación de nuestras escritoras". Volver a caer, producida también por Carmen Cervantes y el equipo de Cholawood y Endemol Shine Boomdog, presenta el primer avance antes del estreno en que se llevará a cabo el próximo 20 de enero de 2023 por la plataforma ViX+. En esta serie Kate del Castillo comparte créditos con Rubén Zamora, Martín Altomaro, Edwarda Gurrola, Lucía Gómez Robledo y Daniel Tovar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate del Castillo habla en exclusiva de nuevo trabajo: "No hago ningún proyecto si no me da temor"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.