Kate Del Castillo se declara Ingobernable: "Sí soy un poco rebelde"  

Kate Del Castillo hace su gran regreso a la pantalla chica en la serie Ingobernable (Netflix) que presentó el miércoles por la noche ante la prensa en Miami. La actriz mexicana, quien recién causó revuelo con unas declaraciones que hizo sobre su ex pareja Aaron Díaz, habló con People en Español sobre como ve el amor y el matrimonio.”Estoy bien, contenta, tranquila, con mucho amor alrededor”, asegura Del Castillo. “No puedo estar más agradecida con mis amigos, con mis padres”.

¿Busca una pareja? “De que hay tiempo, hay tiempo pero no se ha presentado”, dice la guapa soltera. “He estado muy enfocada en otras cosas, con muchos problemas en la cabeza que quiero arreglar antes de dedicarme a estar con alguien plenamente, pero estoy lista. Para el amor no tienes que hacer planes. Ya llegará cuando tenga que llegar”. ¿Volvería a casarse? “Sería un poco ridículo”, dijo risueña. “Pero uno nunca sabe”.

Del Castillo también habló de su rol como primera dama de México en la serie.”Sí soy un poco rebelde. Todos los personajes tienen un poquito de mí. La vida te lleva a ser más fuerte”, reflexiona. Si llegara a ser primera dama de su país, haría cambios, asegura. “La educación sería lo primero que cambiaría”, afirma. “Un país que es bien educado es más difícil que sea manipulado o engañado”.

¿Qué pensarían el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera de la serie? “Todo es ficción, pero sí hay muchos tintes y muchas situaciones que se han vivido en México que van a estar presentes. Estamos hablando de la pareja presidencial de México”, dice Del Castillo. “Espero que la disfruten también. No tiene nada que ver con ellos. Espero que la vean con palomitas y la disfruten”.

La actriz confiesa que después de la polémica que se desató tras su encuentro con El Chapo, le fue difícil obtener un protagónico y agradece el apoyo de la cadena Netflix. “Después de lo que sucedió con mi caso ha sido todo otro vuelco diferente. Pasé por momentos difíciles de no saber si iban a querer contratar a otra actriz o no, pero la verdad es que Netflix nunca me soltó y nunca dejó de apoyarme”, concluye. “Creo que tenía que haber sido así, con algo de la calidad de Ingobernable. Para mí es la manera correcta de regresar”.