Kate del Castillo confirma que ¡está enamorada! "Me hace sentir muy en paz" Después de que las imágenes de la pareja salieran a la luz, la actriz no tuvo más remedio que reconocer que está feliz al lado de su nueva pareja a la que dedicó estas bonitas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Suele ser una persona hermética respecto a su vida privada. Sin embargo, esta vez Kate del Castillo no tuvo otro remedio que reconocer que tiene pareja. Una foto publicada de ella y su nuevo amor dieron a conocer la noticia. En medio de una entrevista con Al rojo vivo, la protagonista de La reina del Sur reconoció que, aunque ella no fue quien lo hizo público, sí era cierto que estaba feliz y enamorada. "Ya que me cacharon ya ni modo que diga que no, pues estoy muy contenta, las cosas se dan en la vida cuando y como se tienen que dar. Estoy abierta y siempre he estado abierta al amor", expresó al programa de Telemundo. Kate del Castillo Kate del Castillo | Credit: Mezcalent ¿Y quién es él y a qué dedica el tiempo libre? La propia Kate fue la encargada de contar cómo es el hombre que le ha robado el corazón. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es un chavo que me hace sentir muy en paz, estoy muy tranquila, muy a gusto, me hace mucha compañía y es un tipo inteligentísimo y supertalentoso", expresó con amor y admiración. Aunque la protagonista de Bad boys for life hubiera preferido mantener su romance en la privacidad, unas fotos en prensa lo impidieron. Una vez hecho público, Kate no ha tenido reparo en reconocer que está encantada de la vida con esta nueva relación. ¡Muchas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Kate del Castillo confirma que ¡está enamorada! "Me hace sentir muy en paz"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.