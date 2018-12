Kate del Castillo interpuso demanda contra gobierno de Enrique Peña Nieto por irregularidades en su contra

El encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán ocasionó una serie de irregularidades por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto en contra de Kate del Castillo; lo cual, la colocó en una posición de criminalidad. Ante ello, la actriz decidió demandar a la pasada administración de México.

“Una cosa es la demanda que tengo al gobierno y otra cosa es la queja a la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos]; son dos cosas diferentes”, explicó Del Castillo a los medios de comunicación. “Primero hay que ver qué hace la Comisión para que se investigue al gobierno mexicano de todo lo que yo fui víctima. Entonces, vamos a ver qué sucede y cómo reacciona este nuevo gobierno y cómo hereda la demanda”.

Para la protagonista de la teleserie “La reina del Sur”, fue una gran decisión interponer una queja en dicha comisión, debido a que es una forma legal de defender sus derechos y dejar “un precedente”.

“Me hice el tiempo de ir; de agarrar a mis abogados, de pagar el boleto de todos, ir, sentarme y tocar la puerta de ahí. Juro que vale la pena absolutamente todo”, relató. “Y tiene que ser así porque si no, no sucede nada. Y nuestra voz es que vale; no nada más la mía por ser actriz”.

mezcalent

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Kate del Castillo por fin regresará a México tras su auto exilio por temor a las represalias en su contra por parte del gobierno que recién concluyó funciones. Regresar a su país tiene a la histrión muy contenta y emocionada.

“Voy a visitar a mis padres, estaré por ahí una semanita. Estoy feliz, estoy muy, muy feliz, la verdad”, confesó. “Estaba esperando que se fuera el presidente anterior [Enrique Peña Nieto] por consejo de mis abogados, pero no necesito ninguna aprobación de nadie [para regresar a México]”