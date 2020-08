Si bien Kate Del Castillo no ha revelado ningún nuevo romance, lo cierto es que la actriz confesó a People en Español que se siente lista para enamorarse otra vez. “Creo que sí estoy lista, antes no lo estaba”, dijo sobre abrirse al amor. “Últimamente ya me siento contenta, me siento feliz, siento que ya estoy completa, que todos los pedacitos que quedaron de mí ya los junté, ya los pegué. Ya me siento preparada y creo que sí ahora es tiempo pero no decido uno cuando. Ojalá uno pudiera tener ese poder de decir cuando”, añade sobre encontrar a su alma gemela. “Lo que sí creo es que está bueno ponerlo en el universo, ponerlo afuera cuando antes no quería porque no tenía ni el tiempo ni la energía ni estaba yo bien conmigo. Cuando uno no está feliz y no está completamente entero, no puedes estar feliz con nadie más. Ahorita me siento entera, me siento feliz sin duda y estoy lista”.