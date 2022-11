Kate del Castillo detalla el abuso doméstico que vivió Cuando estuvo casada por primera vez, Kate del Castillo sufrió una serie de vejaciones y ahora da detalles al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Kate del Castillo es conocida como una mujer fuerte que ha sabido luchar contra las adversidades, tal como ocurre con Teresa Mendoza, el personaje de ficción de La reina del sur que la colocó en la cima del éxito, la actriz ha tenido episodios donde su entereza se ha mermado. Fue la protagonista de la serie Ingobernable la encargada de abrir su corazón y detallar la violencia doméstica de la que fue víctima cuando estuvo casada por primera ocasión con el exfutbolista y cronista deportivo Luis García. "Era un ambiente raro en mi casa. Era como muy tenso, siempre había muchas broncas en mi casa. La vida es mía, no es ni de la prensa ni de mis padres ni siquiera", relató en la serie biográfica Mi vida. "Es mi propia vida y yo decido sobre mi vida 120 por ciento". La famosa ahora narra este y otros momentos complicados a lo largo de sus 50 años, en dicha emisión que se transmite por Canela TV, donde reconoció sus fallas al permitir dicho abuso por parte de su expareja sentimental, hasta que decidió enfrentarse a situación y solucionarla. "No me reconocí en esa ocasión y me puse mal y me puse a llorar como loca", continuó. "Como me dejé yo misma llegar a este punto y dije: no va más y ahora mismo voy a salir de mi casa'". Kate del Castillo Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora esa fuerte experiencia ha quedado atrás y Kate del Castillo ahora ha logrado posicionarse como una de las actrices latinas con más influencia en Estados Unidos. Incluso, se ha diversificado y también ha desarrollado proyectos como productora.

