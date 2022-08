Kate del Castillo de luto: "Mi compañera durante 16 años murió hace unas horas" La actriz mexicana compartió este domingo la triste noticia a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Kate del Castillo vivió este fin de semana uno de sus días más tristes. Su inseparable compañera de vida durante los últimos 16 años, su perrita Lola, murió el domingo, dejando con el corazón destrozado a la reconocida actriz mexicana. La protagonista de la exitosa superserie La reina del sur, cuya tercera temporada estrenará la cadena Telemundo en octubre, no tardó en compartir la dolorosa noticia con sus incondicionales seguidores por medio de su perfil de Instagram. "Lola. Mi compañera durante 16 años murió hace unas horas. Gracias a tod@s l@s que siempre la quisieron mucho, especialmente a mi amiga y segunda madre de Lola, Jessica Maldonado, y los #kdclovers. Es increíble tanto dolor, tanto amor que siento por Lola. Los animales son seres superiores. Inmenso el amor y la alegría que me dio Lola por tantos años. Sin duda mi vida no será la misma sin ella", escribió la actriz mexicana junto a varias imágenes de la perrita. La reportera de Al rojo vivo (Telemundo), Jessica Maldonado, quien fue como una segunda madre para Lola, también expresó su sentir en las redes sociales ante su partida. "Hoy le salieron sus alitas a Lolita y se fue a encontrarse con Thelma Maldonado, que seguro la recibió con alegría porque la extrañaba. Nos deja un vacío enorme, nos dio 16 años de amor incondicional. Amorosa, valiente, fuerte y muy amada por todos los que tuvieron la suerte de conocer a Lolita. Aquí nos quedamos tristes por su partida, pero ella ya no siente dolor", compartió Jessica, quien también tuvo palabras para su amiga: "Gracias por habérmela compartido todos estos años. Entiendo perfectamente el dolor de tener que decir adiós a Lola, que vivirá siempre en nuestros corazones. Lolita gracias por las alegrías y tu amor incondicional. Ya te extraño". Los mensajes de condolencia de sus seguidores a través de las redes sociales no se hicieron esperar, empezando por la exconductora de Al rojo vivo (Telemundo), María Celeste Arrarás. "Allá tengo a varios amiguitos dándole la bienvenida a Lolita. Tan divina que era", escribió en su publicación la periodista puertorriqueña, quien hoy trabaja para CNN en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cantante mexicana Ana Gabriel tampoco dudó en acompañar a Kate en su dolor: "Mi admirada amiga, esas despedidas de los seres que nos aman incondicionalmente, nos dan su alegría y energía no son fáciles de superar. Lola inició su vuelo al mundo que le corresponde, por ahora deseo que tú dentro de tu dolor logres recordar las cosas buenas que durante 16 años te dio y que fueron compartidas con Jessica Maldonado, su segunda madre. Lola está sin dolor y sin sufrir. Amiga mía recuerda que tu dolor también es el mío. Cuídate y haz de tu trabajo lo que ella siempre esperaba de ti: lo mejor. Ahora Lola vuela alto. Lo siento mucho".

