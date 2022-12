Kate del Castillo revela la parte de su cuerpo que le quisieron retocar para que triunfara A lo largo de su carrera profesional, Kate del Castillo dice que se ha tenido que enfrentarse a los cánones de belleza establecidos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo largo de su carrera profesional, Kate del Castillo también ha tenido que hacer frente a los cánones de belleza establecidos. Las críticas por su nariz no han sido pocas, pero la actriz siempre ha tenido claro quién quiere ser y cómo quiere verse. "Siempre quise ser diferente a todas, no igual a todas", dijo la actriz en el programa de televisión mexicano Venga la alegría. "Yo sé que tengo una nariz grande, no una nariz perfecta que me quisieron operar todo el tiempo, me querían poner... Siempre me quisieron cambiar y yo nunca me dejé", sostuvo. Kate del Castillo Kate del Castillo | Credit: Nathan Congleton/NBC via Getty Images A pesar de las propuestas de cirugías y cambios físicos, siempre se resistió. "Dije: 'Esto es lo que hay'... muchos también decían 'si no enseñas no vendes', esa frase tan mexicana y machista". "Inseguridades siempre hay, yo decía: 'bueno, a lo mejor si no me cambio no voy a poder llegar a ser actriz' porque me querían cambiar, pero entonces dije: 'los que están mal son ellos no yo', y gracias a Dios tengo una familia que siempre me ha apoyado", afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Kate del Castillo Kate del Castillo | Credit: JC Olivera/Getty Images La talentosa actriz ha cuidado siempre de su cuerpo por pura pasión y no porque nadie se lo imponga. Desde muy joven amaba hacer ejercicios. "Recuerdo que en esa época era una de las pocas que iba a gimnasio a entrenar. Las mujeres que estaban allí eran todas físico culturistas y competían a ese nivel", dijo en una entrevista a People en Español. No obstante, lo más importante para ella es estar sana: "Estar sano, verte con la piel sana es más importante de cómo te veas físicamente", indicó.

