La evolución de Kat Von D

Salto a la fama Image zoom Sarah Kerver/WireImage La estrella de 37 años de raíces latinas se ha convertido en una figura de culto desde su salto a la fama por un escándalo de su infidelidad de su ex Jesse James con su entonces mujer Sandra Bullock. ¡Aquí repasamos su evolución! Morena Image zoom Charley Gallay/Getty Images Katherine Von Drachenberg nació en Montemorelos, Nuevo Léon, al norte de México. Es hija de padres misioneros provenientes de Argentina. Itinerante Image zoom ANDREAS BRANCH/Patrick McMullan via Getty Images Su familia se mudó a Los Ángeles cuando ella tenía proximadamante 4 años. Por su estilo es considerada como la quintaesencia de la chica californiana indie. Chiquilla Image zoom ANDREAS BRANCH/Patrick McMullan via Getty Images En 2008 en los American Music Awards. Nótese su maquillaje mucho más fresco y ligero. Mexicana Image zoom © Lisa O'Connor/ZUMA Press Ese mismo año en un evento en el el hotel Beverly Hilton donde exhibe sus razgos latinos y cabello color de fuego. Ultra Image zoom John Shearer/WireImage Ese mismo año la multitatuada chica se colocaba ya como una de las preferidas de los caballeros y recibía el "Guy's Choice Award" en Culver City. Pa delante Image zoom JB Lacroix/WireImage) Delgadísima en West Hollywood y ya mostrando una piel color de alabastro y maquillaje más definido. Por aquellos años ya gozaba de popularidad con su propia línea de maquillaje que en 2016 relanzó con fórmula completamente vegana. Increíble Image zoom TLC's LA Ink Premiere Party Con sus famosos tatuajes que incluso exhibe en el rostro. En 2007 rompió un récord de Guiness como la artista que más tatuajes administró a una sola persona con 400 dibujos en 24 horas. Vampiresa Image zoom Tommaso Boddi/WireImage Poco a poco y tras su maternidad, la diva ha ido creando una imagen más sofisticada de vampiresa al puro estilo Hollywood ¡Wow!

