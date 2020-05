Karyme Lozano presume lo grandes y guapos que están sus hijos, ¡los biológicos y los adoptados! ¡Menudo cambio! La actriz, dedicada por completo a su papel de madre, ha compartido unas imágenes entrañables de los grandes amores de su vida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo fue uno de los rostros televisivos con más gancho, sin embargo, en los últimos años Karyme Lozano se ha centrado en su papel predilecto, el de mamá. La reconocida actriz ha compartido unas entrañables imágenes de sus tres hijos, su mejor trabajo hasta el momento. La protagonista de Tres mujeres presumió emocionada lo bella y mujerona que está hecha Ángela, su primera hija fruto de su amor con el actor Aitor Iturrioz. La joven es una bellísima señorita que ha heredado la sonrisa de su progenitora. "Ser tu mamá ha sido una enorme bendición, ha sido un agasajo", le dedicó Karyme. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hoy estudiante de derecho es su mayor orgullo, un sentimiento que comparte con sus otros dos grandes amores, sus hijos adoptivos: Mateo y Ana Lucía. Después de un tiempo buscando el hermanito para Ángela y en vistas de que no llegaba, tanto Karyme como su esposo Michael Domingo tomaron la bonita decisión de adoptar. El 2019 les trajo estas dos bendiciones que han llenado de alegría, gritos y carcajadas su hogar. "Gracias Dios por darme el regalo más hermoso que la vida pueda darme, ser mamá", decía en sus redes estos días con motivo del Día de la Madre. Allí compartió el día en que sus retoños se convertían en sus hijos oficialmente, unas jornadas llenas de lágrimas de felicidad y emoción. Ser madre es su razón de ser y de vida, el rol al que vive entregada en cuerpo y alma y que le sienta de maravilla. ¡Gracias por estas entrañables imágenes!

