Karyme Lozano de telenovelas a Hollywood Un par de películas en Hollywood, son los nuevos trabajos de Karyme Lozano, quien recientemente terminó de grabar una telenovela en México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras nueve años de ausencia en la televisión mexicana, Karyme Lozano regresó para trabajar en el melodrama Mi secreto donde interpreta a Daniela Estrada. Sin embargo, lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, donde ahora busca consolidar una carrera en Hollywood. Ahora, revela que forma parte del elenco de un filme en la meca del cine, titulada Daddy Daughter Trip. "Se estrena una película en enero, en cines, que se llama Daddy Daughter Trip, que es con Rob Schneider, Mónica Huarte", reveló Lozano a Eden Dorantes. Padrísimo. Conozco a Rob, ya había trabajo con él y Paty Maya, mi amiga, ella es escritora, productora, actriz, guapísima. Ya había una actuación especial [en la serie] Real Rob, en Netflix. Ahora me volvió a dirigir, [Rob] es director también, actúa y dirige. Muy lindo, es un tipazo, muy profesional, muy buen director. Mi personaje es Mrs. Clark, es una maestra de primaria porque la protagonista es la hija de Rob, en la vida real, es una pequeñita de ocho años. Entonces, soy la maestra de la hija de Rob". Además, de esta cinta, la titular de la telenovela Quiero amarte está en espera del estreno de otra que es una producción más pequeña. "Hice una película estadounidense independiente, donde protagonizo", agregó. "Ya avisaré dónde se va a estrenar el año que entra". Karime Lozano Credit: Karime Lozano Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La famosa, quien hace unos meses sufrió la muerte de su madre, explicó cómo celebró la Navidad. "Con mi familia aquí en México. Extrañando a mi mami, que en paz descanse, pero llevándola en mi corazón", dijo. Luego de concluir grabaciones Mi secreto, Karyme Lozano tiene varios proyectos en puerta; aunque no quiso dar mayores detalles al respecto, pero comentó que "a lo mejor" hace "teatro".

