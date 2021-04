Globos, flores y mucho amor: ¡Así celebró Karyme Lozano su cumpleaños! Rodeada por su esposo y sus tres hijos, la actriz mexicana presumió a su hermosa familia, y nos contó cuál fue el momento más emotivo de su día especial. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No hay duda de que la entrañable Karyme Lozano pasa por un momento personal espléndido. Pese a que se alejó del mundo de las novelas, la actriz de Niña amada mía, Soñar no cuesta nada o Amar sin límites, continúa activa en el cine y la televisión desde la ciudad de Los Ángeles, California, donde vive junto a su esposo, Michael Joseph Domingo, y sus dos pequeños, Mateo y Anita, mientras que su hija mayor, Ángela Iturrioz, estudia en la universidad. Antes de marcharse a rodar su nueva película la semana próxima a Arizona, la cual protagonizará junto a Rob Schneider, la actriz celebró un cumpleaños inolvidable rodeada de sus hijos y muy consentida por su esposo. Así de sonriente compartió esta imagen, en la que agradeció a su hija mayor el esfuerzo que había hecho en prepararle su fiesta familiar: "¡Gracias Ángela por la hermosa decoración y flores, soy muy bendecida de tenerte en mi vida mi amor!", expresó Karyme a su primogénita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tampoco faltó la cantada del happy birthday to you alrededor del pastel sobre un cartel en el que podía leerse: "la mejor mamá", aunque los verdaderos protagonistas del momento fueron los hermanitos Anita y Mateo, adoptados por la actriz y su esposo, quienes llegaron para colmar de felicidad el hogar de la pareja. Con otra hermosa imagen en una de las playas de California al atardecer, la actriz quiso dar las gracias a sus fans y amigos por las felicitaciones recibidas a lo largo del día: "¡Bendecida en mi cumpleaños! Gracias por todos sus mensajes tan hermosos, los amo". Felicitamos a Karyme y le preguntarmos cuál había sido el momento más emotivo del día: "¡Fueron muchos! Pero quizá el momento más emotivo fue a la hora de entrar en casa y descubrir cómo había decorado todo de hermoso mi hija Ángela y mi esposo, mis hijos, me dieron globos, flores… Lo más hermoso de todo, sin duda, es tenerlos a ellos a mi lado". ¡Muchas felicidades y que sigan los éxitos!

