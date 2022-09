Karol Sevilla y Emilio Osorio ¿terminaron su romance? Todo parece indicar que el idilio que Karol Sevilla y Emilio Osorio mantuvieron por más de un año ha llegado a su fin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante un año y cuatro meses, Karol Sevilla y Emilio Osorio habían mantenido un sólido romance. De hecho, no dudaban en mostrarse juntos en sus respectivas redes sociales; por ello, llamó la atención que ambos dieron a conocer la misma imagen con diferentes textos de lo que parece ser una despedida definitiva. "Siempre será mi mejor amigo, ¡¡mi compañero!! Gracias por regalarme tantas risas. Un año cuatro meses de muchas cosas lindas, te voy a extrañar mucho y sigue brillando ¡qué la vas a romper a lo bestia! Emilio Marcos", escribió Sevilla para acompañar una fotografía, donde se les ve sentados en una cama abrazados y con una sonrisa, que posteó en una de sus historias de su cuenta de Instagram. "Te quiero mucho menso". Por su parte, el cantante mostró la misma instantánea, en dicha red social, aunque agregó otro texto. "Siempre serás mi compañera. Gracias por las mejores pinches sonrisas. Seré siempre un castro en tu vida para festejarte tus logros y estar contigo en los momentos difíciles, que serán pocos. Te amo Karol Sevilla", expresó Osorio. "Sos tan hermosa como una rosa, me duele la cabeza por tu belleza. Dame tu amor y tu corazón que yo por ti me bajo el calzón. Karol Sevilla, Emilio Osorio Karol Sevilla, Emilio Osorio | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Alan Espinosa/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de los dos famosos parecen mostrar una separación amistosa. Si bien no hay una confirmación por parte de ninguno de los involucrados, la causa del término de su romance podría deberse a los compromisos profesionales que cada uno tiene. Karol Sevilla y Emilio Osorio Habrá que esperar para saber si Karol Sevilla o Emilio Osorio revelan si en verdad han concluido el idilio.

