Karol Sevilla revela que sufre una enfermedad del corazón La joven cantante, Karol Sevilla hace una fuerte revelación sobre su condición de salud ¿está en riesgo su vida? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 21 años, Karol Sevilla sufre un problema en el corazón que le ha ocasionado ingresos al hospital y desmayos. Tras una serie de estudios, encontraron su padecimiento. "En el hospital me dijeron que lo que tengo es arritmia sinusual; tiene que ver con mi corazón que a veces se acelera demasiado, eso me provoca los desmayos; a veces mi corazón va muy lento, entonces no bombea normalmente", explicó al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). La cantante reveló que esta condición de salud puede agravar cuando está bajo condiciones de poco descanso, mucho estrés y mala alimentación; por lo tanto, ha buscado una serie de opciones que la ayuden a mantenerse estable. Sin embargo, es una enfermedad con la que tendrá que lidiar el resto de su vida. "Tiene que ver por el estrés, porque no me alimentaba en mis horarios, ni bien", agregó. "Desde que sucedió eso, entré con un entrenador, empecé alimentarme mucho mejor, a darme mis tiempos, a relajarme más, a tratar de no estresarme tanto", mencionó. "Mi cuerpo me dijo 'hey, este es el momento de aprender'. También [es importante] que si tu cuerpo te da una señal, tienes que hacerle caso. Esta vez no le hice caso. Solamente es cuidarme y tratar de relajarme, porque en el momento en el que me empiezo a estresar, me empiezo a marear, a desmayar". Karol Sevilla poses for photos during a press conference at Del Norte Prime Steak Seafood on February 12, 2020 in Mexico City Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras mantener controlada esta situación de salud, Karol Sevilla confesó que además de llevar a cabo sus proyectos profesionales, también disfruta de su noviazgo con Emilio Osorio, el hijo de Niurka Marcos, quien la apoya en todos los sentidos.

