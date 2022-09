Karol Sevilla confirma el término de su romance con Emilio Osorio Por primera vez, Karol Sevilla habla de su ruptura con Emilio Osorio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer una imagen donde Karol Sevilla y Emilio Osorio daban a entender que su relación sentimental de un año cuatro meses había concluido. Tras las especulaciones, la actriz rompió el silencio y confirmó la ruptura. "No, no [estamos juntos Emilio Osorio y yo] acabamos de cortar. Son etapas de la vida, estamos contentos", mencionó a los medios de comunicación. "No voy a entrar en detalles, la verdad. Pero estamos muy tranquilos, quedamos muy bien, como amigos, lo amo con todo mi corazón. Va a tener un concierto, espero que le vaya súper bien", continuó. "Nos queremos un montón, así que estamos como amigos". Si bien la cantante confiesa que todavía "sigue habiendo mucho amor de mi parte hacia" Osorio sabe que era una experiencia que ambos debían vivir. "Creo que son etapas de la vida que uno tiene que pasar, somos muy jóvenes. Cada uno tiene sus proyectos ahora; él va a empezar con su música, con su gira, que, realmente, espero le vaya increíble; siempre lo mejor para mí compa [compadre]. Y nada, también tengo mis proyectos y creo es lo mejor para los dos", comentó. "A la distancia nos llevamos muy bien, tuvimos una relación muy bonita. Pero cosas de la vida que pasan, pero estamos muy felices. Nos llevamos muy bien, seguimos siendo mejores amigos". Emilio Osorio y Karol Sevilla Emilio Osorio y Karol Sevilla | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group; Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a cómo quedó la relación con la familia de su exnovio, la protagonista de la serie Soy Luna, dejó claro que sigue existiendo un gran cariño. "Bien, los quiero un montón a Juan [Osorio], a Niurka los amo, a sus hermanos Romi, Kiko los adoro con todo mi corazón y siempre les voy a desear lo mejor", dijo. Karol Sevilla y Emilio Osorio Karol Sevilla reiteró el amor que siente por Emilio Osorio y deja abierta la posibilidad de un reencuentro. "Digo que Emilio es el amor de mi vida. Sin duda alguna, ha representado mucho en mi vida. Ha sido parte de mi carrera, de muchas cosas que me han hecho crecer y creo que es momento de crecer en otra etapa, en otros ámbitos que los dos necesitamos", confesó. "Tal vez la vida nos vuelva a juntar otra vez".

