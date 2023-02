Karol Sevilla confiesa ataques por su sobrepeso: "Descubrí inseguridades muy grandes que no sabía que tenía" Tras haber sufrido sobrepeso, Karol Sevilla revela que fue víctima de agresiones que le trajeron consecuencias emocionales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El bien sabido que los señalamientos por el peso corporal siguen a la orden del día y son motivo para agredir a las personas. De esa situación no están exentas las celebridades, quienes suelen recibir mayores ataques por estar en el ojo público. Karol Sevilla cuenta cómo fue lidiar con las críticas cuando tuvo kilos de más y reconoce que "claro" que le molesta que opinen de su cuerpo. "Descubrí en las redes sociales inseguridades muy grandes que no sabía que tenía en mi mente", confesó a los medios de comunicación. "Para mí fue muy complicado cuando subí de peso y encontrar mucho hate, mucha agresión hacia mi persona, hacia mi cuerpo". Pese a los comentarios en su contra, la actriz decidió tomar medidas al respecto y cultivar el amor hacia ella misma. "Fue una decisión propia el querer bajar de peso, el querer estar bien; el verme al espejo y decir 'me amo así tal como soy'", comentó. "De hecho, bajé diez kilos ya; estoy muy bien, me siento muy bien. Estoy tomando mis vitaminas y todo lo que tenga que tomar para estar bien, pero lo hice por mí y no por el público. Y justo creo es eso. A veces uno cree que porque el público, los fans o los haters nos dicen que estamos subidos de peso bajamos por ellos, no bajamos por uno mismo". Karol Sevilla Karol Sevilla | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a lo negativo que pudo resultar esta situación, Karol Sevilla se ha hecho más fuerte y ha aprendido a lidiar con sus detractores. "Ha sido un proceso muy grande. A veces digo 'estoy dando consejos y yo ni los sigo'. Pero, la verdad es que, justo, eres un ejemplo a seguir y también estoy aprendiendo a crecer, aprendiendo de mis errores y mis aciertos; y eso es fundamental", expresó. "Hoy tengo menos miedo de hablar, me sé defender de los comentarios, lo que me ponen en las redes. Ya no quedó callada. Defiendo mi cuerpo, defiendo mi talento y lo que soy como persona y los fanáticos lo entendieron".

