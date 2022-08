Karol G posa totalmente desnuda desde la cama y manda una indirecta La cantante publicó una foto en sus redes sociales donde aparecía sin ropa en la cama ¡y que no dejó indiferente a nadie! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo lo que hace Karol G siempre es noticia. Si hace unos días la cantante desataba la locura entre sus seguidores al cambiar su color de cabello de azul a rojo, ahora desafía a la censura de Instagram subiendo una sugerente foto desde su cama en la que aparece completamente desnuda. La colombiana quiso presumir sus curvas en una imagen donde aparece acostada en su cama, sin ropa y cubriéndose un poco con una manta. La intérprete de 'Provenza' aprovechó que sobre la cama había un espejo muy grande para tomar esta espectacular foto que dejó a todos impactados. Y la acompañó del mensaje: "Qué rico que estuvieras aquí", dejando abierto a la imaginación al acompañante que Karol G querría tener a su lado. Inmediatamente sus millones de fans comentaron la imagen y le dejaron mensajes como: "Lo que Dios hace cuando está contento", "Definitivamente es ariel", "Oiii, no más para quién será eso", "Mamichula", "Esta mujer se pasa de bella", "Que estuviera el Ferxxo", "Tú no eres bebecita tú eres bebesota" o "Karol nos va a dar un ataque de lo bella que estás". ¿Será qué la intérprete está promocionando así su próximo trabajo o simplemente se sintió sexy en esa ocasión? Karol G Karol G | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, pudimos verla recientemente junto a su amigo Bad Bunny en la apertura del steakhouse japonés, Gekko, que el boricua abrió en Miami. En esa ocasión, la Bichota, como también se la conoce, apareció con su nueva melena roja suelta y un traje con un pronunciado escote, que marcaba su impresionante figura.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G posa totalmente desnuda desde la cama y manda una indirecta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.