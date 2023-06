Karol G y Feid aparecen tomados de la mano y muy sonrientes en Miami La cantante colombiana acompañó a su novio Feid durante su concierto en Miami Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G Karol G | Credit: Karol G Instagram Es un hecho que las provocaciones de Anuel AA, no le quitan el sueño a Feid y a su novia Karol G. Los intérpretes fueron captados muy felices y tomados de la mano en Miami. El colombiano se presentó el viernes por la noche en Miami Dade Arena y se hizo acompañar por su novia. La también colombiana lució radiante con un su melena rosada y un pantalón de satín verde que dejó al descubierto su abdomen plano. Además de cuerpazo, la intérprete de "TQG" presumió una sonrisa de oreja oreja junto a su galán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo indica que los tórtolos han hecho de oídos sordos a las provocaciones del ex de Karol G, que en más de una ocasión ha retado y ha dejado muy claro a Feid, que Karol es un tema que aún no ha cerrado. De hecho, fue el mismo viernes que el intérprete de "Más rica que ayer", mostró una publicación en sus redes sociales en donde lució una playera con una imagen de él y Karol en tanga sobre la cama. Junto a la estampa se veía un mensaje en letras obscuras: "Estás con Feid pero sabes que eres mía". ¿El dejarse ver con Feid, habrá sido una contestación de Karol para Anuel?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G y Feid aparecen tomados de la mano y muy sonrientes en Miami

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.