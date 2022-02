James Rodríguez aclara su relación con Karol G ante los intensos rumores de un romance Mucho se ha especulado sobre una supuesta relación entre Karol G y su coterráneo James Rodríguez, por lo que el futbolista ha salido al paso para explicar su situación sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir James Rodríguez y Karol G James Rodríguez y Karol G | Credit: James Rodríguez/Instagram Desde hace unos días no pocas son las especulaciones sobre una relación entre Karol G y su coterráneo James Rodríguez. Ahora que ambos están solteros y abiertos al amor, el futbolista ha respondido a quienes le han preguntado si es cierto que está saliendo con la ex de Anuel AA. "No, no, no. Estoy soltero ahora muchachos, ya les dije, no crean en todo lo que les dicen", dijo Rodríguez, a quienes le preguntaron durante una aparición en la plataforma Twitch. "Estoy soltero, no estoy en ninguna relación con nadie. Estoy recibiendo hojas de vida, al Twitter, al Instagram y al Facebook. Que quede claro que estoy soltero, no estoy con nadie. Los chismes que dicen por ahí que estoy con alguien, pero así no es", aseguró. Los seguidores de ambos famosos han sospechado de una supuesta relación por varias razones, desde el pelo pintado de azul que estrenó Rodríguez muy similar al de la colombiana, hasta las fotos donde aparecía su hija con La Bichota. También los seguidores han puesto a recircular un video de una entrevista a Karol G de hace unos años, donde la cantante asegura que le gustaría casarse con el exjugador del Real Madrid y se declara su fan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento la intérprete de "El makinón", quien por estos días se ha exhibido casi como Dios la trajo al mundo en sus redes sociales, no ha emitido su opinión ante estos rumores.

