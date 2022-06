Un desliz de Feid apunta una más que buena relación con Karol G El teléfono de Feid tenía de fondo de pantalla nada más y nada menos que una foto de Karol G. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Feid y Karol G Credit: Mindy Small/FilmMagic; Mezcalent Hace algunos meses se desataron los rumores de un supuesto romance entre Karol G y Feid, pero nunca tuvimos la confirmación de que estuvieran saliendo. Ahora un descuido del rapero podría aclarar las cosas y confirmar que sí tiene algo en serio con la Bichota. Feid dejó escapar un detalle que a muchos llamó la atención. En un video en su cuenta de Instagram aparece con dos amigos y su celular entre las piernas. ¡En lo que muchos se fijaron es que el teléfono tenía de fondo de pantalla nada más y nada menos que una foto de Karol G! La imagen saltó a la vista, pues la chica de la pantalla tiene su mismo color de piel y la cabellera azul, ¡no es ninguna coincidencia! Karol G y Feid levantaron sospechas de romance después de que lanzaran el tema "Friki", su primera colaboración juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego los cantantes tuvieron un intercambio de mensajes en público que desataron muchas más sospechas. "Qué lejos estamos para estas ganas que te tengo bebé", escribió la Bichota. Por su parte, Feid le respondió: "Las ganas que te tengo". Desde que se separó de Anuel AA, a la colombiana no se le ha conocido ninguna otra relación sentimental. Aunque los fans en un inicio creían en la posibilidad de que los cantantes pudieran retomar su romance, lo cierto es que cada cual parece estar haciendo su vida y el reguetonero boricua ya está casado con Yailin.

