"A veces no te cambian por algo mejor": la canción de Karol G y Becky G con ¿mensaje a Anuel AA? Karol G ha sacado su espectacular tema con Becky G, en el que parece enviarle un mensaje directo a Anuel AA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la polémica sentimental que ha aflorado luego de que su exnovio Anuel AA se comprometiera con su nueva novia Yailín, Karol G ha sacado su espectacular tema con Becky G, en el que parece enviarle un mensaje directo al boricua. "Mami", la esperada canción que promete ser un himno feminista, ha acaparado la atención de todos los fans, y también muchos se han preguntado si no es para Anuel, ya que habla de la relación tóxica que tuvo con un hombre. "Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti. Yo que fui buena y tú que gonorrea pagándome así", dice la letra de la canción. "Llorando estabas tú y como no te salí, andas comiéndote a otra pero estás pensando en mí", canta La Bichota. "A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico". Incluso en un momento de la canción, las cantantes latinas citan el conocido tema de Paquita la del Barrio. "Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero. Que se come todo lo que se atraviesa. Diablo, tú eres un cuero", dicen. Por su parte, la cantante mexicana se sintió halagada por las jóvenes en su canción y les envió un mensaje en sus redes. "Gracias por rendirme este homenaje y qué mejor que cantando a esos inútiles tóxicos ratas de dos patas", dijo al compartir unas tiernas imágenes junto a La Bichota. Pero Karol G también le respondió a Paquita en su post, y le hizo saber que el honor era mutuo. "Qué honor, reina", expresó. Mientras Karol G vive un gran momento de su carrera, más ahora con el lanzamiento de "Mami", Anuel está enfocado en el romance que tiene con Yailín, y ha pedido a todos sus seguidores que dejen de criticarla de una vez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dejen de hablar de Yailín, que en serio está trayendo consecuencias en la vida real", dijo. Karol G hasta el momento se ha mantenido en silencio sobre su separación del boricua, aunque en un concierto en Las Vegas, NV, dijo: "El pasado estuvo bueno, duro, brutal, pero el futuro es ahora re chimba. Así que después de esta, no se llora más".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "A veces no te cambian por algo mejor": la canción de Karol G y Becky G con ¿mensaje a Anuel AA?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.