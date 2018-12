¿Karol G y Anuel AA confirman relación con este apasionado beso? ¡El video!

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

¿Karol G y Anuel AA confirman romance con este apasionado beso?

Esa es la pregunta que muchos se están haciendo luego de que los cantantes de reguetón se besaran en plena tarima al interpretar juntos el tema “Culpables” en un concierto celebrado el pasado sábado en el United Palace, en Nueva York.

Tras volverse viral el video de la intérprete colombiana y el cantante de trap puertorriqueño besándose, se habla de un posible romance. Además, ambos cantantes han publicado videos juntos en las redes sociales donde se les ve muy coquetos. La mayoría de sus seguidores aseguran que presuntamente podría haber una relación entre ellos. Sin embargo, la vocalista lo habría negado en entrevistas previas con algunos medios.

Si bien Karol G y Anuel AA colgaron el video en sus respectivas cuentas de Instagram no han emitido declaraciones oficiales en las que afirmen o nieguen una relación. No obstante, los seguidores de ambos les han dejado mensajes. Hay quienes dicen estar sorprendidos y otros felices al ver el beso. “¿Pero son novios?”, “Hermosoooooos”, “El besoo más esperado”, “Ay coñ§ no lo puedo creer”, Siii se ven bien juntos! y “Esa cara de enamorado que tiene”, dijeron.

Instagram / Karol G

A quienes los criticaron, sus fans más leales les contestaron: “Todos lo que publican criticando acepten la realidad, es envidia que les tienen a los dos. Dejemos que son ellos y se miran hermosos. Hacen linda pareja, vivan su vida se ven bellos”. Algunos notaron que cuando terminaron de cantar Karol G hizo un gesto que para muchos fue la señal que originó el beso. “Ella tuvo q darle la ‘señal’ como quien dice: ‘Dale ahora sí bésame’ ” y “Ella le hizo una señal que sí la podía besar”, expresaron.