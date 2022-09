Karol G volvió a sufrir una caída durante su último concierto en Miami La cantante, inmersa en su exitosa gira mundial, tuvo un nuevo susto. La colombiana ya había sufrido una fuerte caída en noviembre del año pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Llegó a Miami y volvió a ponerlo al rojo vivo, casi como su cabello. Karol G sigue anotando éxitos con su gira mundial que, en esta ocasión, tenía su cita en la ciudad del sol. Apenas comenzaba el concierto cuando la colombiana volvió a sufrir un susto en el escenario, esta vez escaleras abajo. Se tropezó y casi cae de bruces contra el suelo. Afortunadamente, la artista supo parar la caída a tiempo y todo quedó en una anécdota. Karol reaccionó con un divertido comentario, pero no pudo evitar asustarse un poquito, sobre todo tras la fuerte caída que padeció en noviembre del año pasado y que le causó heridas. Karol G Karol G | Credit: (Photo by John Parra/WireImage) "Hey, hay algo con Miami, que no sé qué pasa con Miami pero solo les voy a decir una cosa, cada vez que venga Karol G se va a caer, así que nos lo vamos a disfrutar igual", reaccionó con sentido del humor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta vez, al bajar la escalera, una parte de la tarima se hundió. Así que no fue un paso mal dado de su parte, sino algo externo lo que lo provocó. En apenas segundos, la Bichota se olvidó del incidente y continuó el concierto como si nada, interpretando sus más grandes éxitos. Todos ellos seguidos con los ensordecedores aplausos de la audiencia. En su caída el año pasado también hizo lo mismo, aunque en ese caso el golpe fue mayor llegándole a ocasionar moratones en varias partes de su cuerpo. Igualmente fue por las escaleras tras un tropezón con sus botas blancas, y también en Miami. Por suerte, en ningún caso resultó en algo grave.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G volvió a sufrir una caída durante su último concierto en Miami

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.