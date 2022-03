¡No estás viendo doble! Esta chica parece la gemela de Karol G Los usuarios de TikTok se han dado cuenta de que Karol G tiene una doble que es idéntica a ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos usuarios no dan crédito a lo que han estado viendo, porque si bien es cierto que muchos son los que imitan ahora el estilo de Karol G, solo hay una persona que parece ser su gemela por el gran parecido que tiene con la colombiana. ¡Increíble! Los usuarios de TikTok se han dado cuenta de que la ex de Anuel AA tiene una doble que es idéntica a ella y se identifica en la red social como @yomellamokarolg. @@yomellamokarolg La joven, de quien no se conoce el nombre real ni de dónde es, se autodenomina "la doble de Karol G" y ya cuenta con más de 100,000 seguidores. En sus videos canta todo el tiempo canciones de la colombiana, usa sus frases y hasta se autodenomina Bichota. No solo son muy parecidos su pelo azul y algunos de sus atuendos, sino su gestualidad y su rostro, algo que ha ha impactado a los seguidores. @@yomellamokarolg "Juré que era la Bichota"; "¡ojalá Karol G vea esto algún día!"; "si Karol hace un concurso de buscando a su doble, tú ganas"; "sí se parecen y mucho", le han dejado saber los seguidores. Algunos, sin embargo, le han criticado su orgullo por parecerse a La Bichota, y le han dicho qu ese es el único talento del cual presume. Hasta el momento se desconoce si Karol G ya sabe de la semejanza que tiene con esta chica, pero de seguro le encantará conocer a su doble personalmente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La popular cantante latina no solo ha estado arrasando con su música, sino con el estilazo con que siempre se muestra, y que ha estado marcando tendencias en los últimos tiempos. Incluso Becky G imitó a su colega luciendo el tono azul intenso de cabello, que ya se ha convertido en una marca de la colombiana.

