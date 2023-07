Karol G sorprende con importante reflexión ¿es indirecta a alguien? Tras estar en medio de diversas polémicas a causa de Anuel AA, Karol G se había mantenido en silencio hasta ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir karol g Credit: Dia Dipasupil/Getty Images Es bien sabido que Karol G ha estado envuelta en diversas polémicas a causa de Anuel AA, quien tras terminar su relación sentimental con Yailin, comenzó a enviarle indirectas de una reconciliación; la cantante nunca respondió a sus provocaciones, incluyendo aquella donde el representante de música urbana lanzó una agresión directa a Feid, novio actual de La Bichota. El tiempo ha pasado y la intérprete de "Carolina" sigue su camino de éxitos que incluyen presentaciones, lanzamientos musicales y diversos reconocimientos. De hecho, ahora la famosa luce un cabello rosa y se muestra siempre con una gran sonrisa, demostrando que cualquier controversia no es un asunto que le quite el sueño. Ante ello, la famosa hizo una reflexión, que pareciera ser un mensaje a sus detractores. "Pues mil caerán a tu derecha y diez mil a tu izquierda pero a ti nada te pasará. S91", escribió Karol G en su cuenta de Instagram. Acompañó el texto con una imagen donde muestra su rostro con una enorme sonrisa. Las reacciones no se hicieron esperar. "Esa sonrisa es mágica… irradias felicidad y tranquilidad que es lo que siempre mereces. Te amo mucho hermana mía y besitos de Sophi llenitos de baba", mencionó su hermana Verónica Giraldo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Anuel quedo traumatizado después de su separación a hecho de todo pero nadie puede sustituirte"; "Me encanta que la polémica no te come. Estas demasiado enfocada y brillando. Eres lo más"; "La sonrisa de alguien que se libró del mal, amén"; "Me encanta ese caption; que miedo la gente mala a nuestro alrededor. Estamos protegidas por Dios", y "Que feliz se ve la gente cuando no está en chisme ni en controversias, tan bella mi Karol", fueron algunos comentarios de los usuarios. Con este mensaje, Karol G muestra que está pasando por un gran momento a nivel personal y profesional; además, se ha dejado ver públicamente con su novio Feid dejando claro que está disfrutando nuevamente del amor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Karol G sorprende con importante reflexión ¿es indirecta a alguien?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.