¡Karol G gozó en la fiesta de revelación del sexo del bebé de su hermana! Karol G se va a convertir en tía y se le vio muy feliz junto a su familia en la fiesta de revelación del sexo del bebé que está en camino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Karol G se va a convertir en tía y no puede estar más contenta con esta noticia! Ahora que su hermana Verónica será mamá, la cantante ha estado al pendiente de todo y se le vio muy feliz junto a su familia en la fiesta de revelación del sexo del bebé que está en camino. Como sabemos, Karol G tiene una hermosa familia. Su madre Marta Navarro y su padre y también mánager Guillermo Giraldo han velado por la unión de todos sus seres queridos. Por eso en una fecha tan importante, la Bichota pospone cualquier compromiso personal o profesional para reencontrarse con su familia y celebrar la llegada de un nuevo miembro. A la cantante se le vio en las fotos increíbles de la fiesta que compartió su hermana en Instagram, quien se mostró muy emocionada al saber que se convertirá en mamá de una niña. "Un día mágico, un día hermoso y muy especial para mí y todos los que me rodean.. no saben qué se siente ser mamá, aunque no les niego se vienen muchas cosas y se sienten muchas cosas, pero lo que más siento en este pechito es felicidad y amor en mi corazón.. les comparto que si

Será SOPHIA una hermosa princesa de mamá y de papá…", dijo Verónica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue la semana pasada cuando Karol G y toda su familia se enteró de que un bebé estaba en camino. "Para mí ha sido la mejor noticia de la vida saber que soy mamá de un pequeño o pequeña bebé, que pronto sabremos si será Sophia o Emilio", escribió hace unos días su hermana. "Para mí es hermoso contar esto porque para mí ha sido una inmensa alegría saber que día a día en mi barriguita crece mi verdadero amor". Además de Verónica, Karol G es hermana de Jessica. Verónica se ha dedicado al mundo de la estética y Jessica es abogada.

