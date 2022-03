Karol G enciende las redes con sensual foto Nuevamente, Karol G deja al descubierto su belleza, al tiempo, que muestra el rostro al natural. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir De un tiempo a la fecha, Karol G no ha dudado en dejar al descubierto su sensualidad. Así, poco después de su cumpleaños número 31 se mostró completamente desnuda. Ahora, la cantante de música urbana nuevamente sacó a relucir su belleza; así, se mostró con el rostro sin maquillaje y portando una chaqueta tejida y corta en colores naranja, azul, rojo y lila; con un broche al centro que dejaba al descubierto parte de sus senos. El cabello lo peinó en un chongo. También porta una jeans holgados a la cintura. "Imaginándome un date para este domingo", escribió Karol G para acompañar la imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Los cibernautas se pronunciaron hacia la intérprete de "Dices que te vas" con una serie de halagos. "Karol G te demoras y cuando apareces, la rompes. Mis libros te sueñan en tus manos bichota bella", mencionó un fanático. "Wow que mamasita"; "Hermosaaaaaa, Dios bendiga por mucho tu vida lo mereces"; "Ahhh, chica que linda"; "Bellísima"; "Muñeca"; "Te adoro hermosa, la mami"; "Estás demasiado hermosa"; "Ay, Dios que hermosa eres"; "Mi amorsote para donde tan mamacita"; "Que guapa"; "Mujer más bella no hay. Tan linda de sentimiento como persona, bichota mami", y "Camina con tu cabeza en alto. Jamás permitas que se te caiga tu corona reina hermosa", fueron otros comentarios. Karol G en los Billboard Woman in Music Credit: Emma McIntyre/Getty Images for Billboard) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes hicieron comentarios sobre su labor profesional. "La mamá de la mamá del reguetón la patrona de Medellín"; "Epaaa la verdadera bichota"; "Fan número 1", y "La reina bichota", agregaron. Karol G se encuentra en un gran momento profesional y continúa celebrando su participación en la gala Women in Music de los Billboard.

