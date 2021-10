Karol G se escapa de su equipo de seguridad para irse de fiesta con su mejor amigo La cantante colombiana Karok G quiso tener una divertida noche con su mejor amigo y ¡se escapó de su equipo de seguridad! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mejores looks de belleza Latin Billboard 2021 Credit: Mezcalent Como todo joven, Karol G quiere disfrutar su vida al máximo a pesar de que su condición de famosa exija que vaya rodeada de seguridad. No obstante, la cantante colombiana quiso regalarse una divertida noche con su mejor amigo y ¡se escapó de quienes la siguen a todos lados! La intérprete de "Sejodioto" relató en sus historias de Instagram cómo se encontraba aburrida en un hotel en Texas y decidió irse con su mejor amigo a disfrutar de una noche inigualable. "Yo estaba en el hotel bien aburrida en la habitación y me vine con Daiky, le dije vámonos a caminar", dijo. Karol G, premios Billboard 2021 Credit: Mezcalent "Nos fuimos a caminar sin el equipo, sin seguridad, nadie que cuando vean este video me van a matar, pero la estamos pasando superbrutal", dijo la reguetonera a sus seguidores. A la joven se le vio cantando durante su escapada temas como "Este corazón", de RBD, "Tarde lo conocí", de Patricia Teherán y "Entre Comillas", de Darío Gómez. Incluso en la transmisión de La Bichota se pudo ver que entró junto a su amigo a una tienda a comprar un sombrero tejano y hasta probó su acento mexicano. Karol G Credit: Karol G/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mejor amigo de Karol G es Daiky Gamboa, un influencer bastante conocido en Colombia, con quien la cantante tiene una hermosa relación de amistad desde mucho antes de ser conocida. Por el momento se ignora qué dijeron los guardias de seguridad o si regañaron a los amigos por darse a la fuga. ¡Pero lo que sí sabemos es que los jovencitos se divirtieron a lo grande!

