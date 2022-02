Karol G sigue celebrando su cumpleaños y ahora lo hace ¡con un desnudo total! Mira las sexys imágenes de Karol G, quien decidió mostrarse completamente sin ropa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 14 de febrero de 2022, Karol G celebró su cumpleaños número 31. Ahora, los festejos continúan; para ello, la cantante decidió tomarse un momento de descanso e irse a la playa. Lo que sus fanáticos no esperaban es que la famosa aprovechara el paradisíaco lugar donde se encontraba para mostrarse ¡completamente desnuda! La representante de música urbana dio a conocer diversas instantáneas en diferentes zonas teniendo como único atuendo su larga cabellera color azul y una flor en el pelo como único ornamento. "Foticos [fotos] mías en el mar, mi lugar favorito, tratando de ocultar un poco lo obvio, lo natural, lo perfecto; celebrando la vida, las bendiciones y la magia de poder cumplir sueños", escribió Karol G para acompañar las imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Tuve un cumpleaños muy feliz y todo el amor increíble que ustedes me regalan lo hizo aún más especial", agregó. "Gracias por tanto ¡¡¡¡los amo mucho pues!!!!". Las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios, quienes no dudaron el llenar de halagos a la intérprete de "No te deseo el mal". "Tú sí que eres hermosa, perfecta; sin necesidad de aparentar, ni de pelucas, ni de bisturí. Tan bella y perfecta amándote como la diosa que eres. Mi respeto y admiración preciosa Karol G", expresó un fanático. Karol G, premios Billboard 2021 Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Diosa de diosas, subiéndole la temperatura al mar, hermosa"; "La más mamasita de todas. Te amo"; "Dios. Eres arte mujer que reina"; "Karol es hermosa la foto sin filtro. Nadie te iguala Bichota"; "Diosa", y "Se ve como una sirena", fueron otros comentarios. También hubo quienes decidieron enviarle mensajes a su ex Anuel AA. "Debe ser muy difícil ser Anuel en estos momentos"; "Ya me imagino a Anuel escribiéndole a Karol a escondidas y reclamándole porque sube fotos tan sensuales. Jaja lo que te perdiste papi; hágale pues"; "Jaaa, lo que se pierde ese Anuel con la belleza de Karol"; "Anuel mira lo que perdiste", y "Ya veo a Anuel encerrado en el baño viendo la foto", dijeron. Karol G parece estar disfrutando del inicio de un nuevo año de vida que incluye diversos proyectos profesionales.

