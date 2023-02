"Es mi cuerpo y es así": Karolg G contesta a quienes critican su barriguita en nuevas fotos La artista compartió un mensaje ante los fuertes ataques hacia su figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días Karol G contaba la buena noticia de su nuevo tema musical con Romeo Santos. Un dúo explosivo al que sus fans pronto podrán escuchar. Tanto ella como el artista dominicano ya han dado un pequeño adelanto de lo que se viene. La intérprete de "Tusa" aprovechó la ocasión para compartir en sus redes la sesión fotográfica de esta colaboración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Unas imágenes que han emocionado a muchos pero que también han traído consigo cierta polémica. En ellas, la cantante de 31 años se muestra al natural y tal y como está en la actualidad. Las críticas por su figura no se hicieron esperar y la artista contestó. Karol G Karol G se pronuncia ante las críticas | Credit: (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) El hecho de no tener unas abdominales de acero trajo consigo comentarios despectivos, incluso sugiriendo si pudiese estar embarazada. "Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada, se le ve una barriguita", lee uno de los escritos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante tales palabras, Karol G publicó un mensaje dirigiéndose a quienes opinaron de esa manera al ver las nuevas fotos. Karol G Karol G contesta a quienes la critican | Credit: Karol G/Instagram "Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido... No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así... Entonces, ¿para qué buscar que me quede diferente si es así?", dice parte de la respuesta de la colombiana. A pesar de todo, los mensajes positivos y alentadores fueron muchísimos más para Karol G. "Infarto fulminante", "Ella no es famosa por su cuerpo, es famosa por su música", "Así son los cuerpos reales y son bellos", "Te ves hermosa tal y como eres", le escribieron con todo el cariño muchos.

