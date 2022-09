Karol G respondió tajante por qué desbloqueó sus fotos con Anuel AA "Karol G nunca eliminó sus publicaciones con Anuel ¡Bichota, no!", escribió una fan. La respuesta de Karol G ha sido aplaudida por miles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Karol G hizo sonar las alarmas luego que algunos de sus fans descubrieron en su feed de Instagram fotos con su ex Anuel AA que no estaban antes. Una fan de la cantante colombiana de 31 años hizo el anuncio a través de Twitter. "Karol G nunca eliminó sus publicaciones con Anuel AA, solo las archivó y las acaba de desarchivar. ¡Bichota, no!", escribió una usuaria de Twitter al pie de un collage de fotos de la ex pareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La intérprete de "Provenza" aprovechó la oportunidad para explicar por qué no ha eliminado sus fotos con Anuel, con quien fue pareja por casi tres años. La cantante responde sobre sus fotos con Anuel AA Mi reina… con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí", Karol G. Historia de amor de Anuel AA y Karol G Fue en el 2018 durante un concierto en conjunto que la pareja dio a conocer que mantenían un noviazgo. Los rumores sobre una posible ruptura iniciaron en noviembre, sin embargo, los tórtolos lograron acallar el run run con diversas publicaciones en su Instagram, en donde se abrazaban, besaban y compartían con su mascotas. El abril 2021 Anuel AA y Karol G anunciaron su separación de casi tres años de relación. Anuncian separación "Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos… la realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo", afirmó Emmanuel Gazmey Santiago, nombre del artista puertorriqueño, en un vídeo que descargó en su cuenta de la red social Instagram. Karol G, por su parte, admitió la ruptura a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram. "Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo, tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi tres años que todo comenzó", señaló.

