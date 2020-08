Karol G responde tajante a quienes le llaman "gorda": "¡Se van a callar!" La cantante compartió en clave de humor por qué subió tanto de peso e hizo un par de advertencias a quienes la insultan y critican por ello. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Definitivamente la cuarentena ha traído, además de mucho miedo por todo lo sucedido con la pandemia, unas cuantas libras de más a nuestros cuerpos producto del encierro y la ansiedad. De eso no se han salvado ni anónimos ni famosos. Durante la aparición de Karol G en los Premios Juventud le llovieron las críticas por haber subido mucho de peso. Y claro, a sus detractores no les faltó tiempo para atacarla con insultos y frases despectivas. Aunque ha tratado de mantenerse al margen de todos los dimes y diretes, al final ha decidido contestar a quienes siguen llamándola "gorda" de manera cruel y despreciativa. "En mi cuarentena, en mi caso particular, yo me la he pasado, coma que coma, que coma que coma...", arranca en este divertido video de Instagram. Aunque su mensajito llegaba de manera sutil a través de una divertida aplicación que suponemos es Tiktok con la voz de otra persona, su contenido es claro y directo. Sí, engordó porque comió de más en este confinamiento. Pero eso no da derecho a nadie a que hable más de la cuenta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le pido que no vaya a hacer ningún comentario sobre mi peso", dice una de las frases. "¡Se van a callar y se van a guardar sus comentarios!", continúa la divertida interpretación. Image zoom Instagram/ Anuel AA Pues como dice el refranero, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Con unas libras de más, o sin ellas, la intérprete de "Ay Dios mío" ¡se ve estupenda!

