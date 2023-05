¿Karol G le responde a Anuel AA?: "No soy cualquiera" La cantante parece enviar un claro mensaje a Anuel AA, quien no para de enviarle indirectas con miras a una reconciliación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace varias semanas, Anuel AA ha hecho constantes referencias hacia Karol G, con quien mantuvo un largo romance. Todo parece indicar que quiere una reconciliación. Incluso, el representante de música urbana lanzó un ataque contra Feid, que se dice es el actual novio de la cantante. Pese a que la famosa ha querido desvincularse de esa relación y hasta borró de sus redes sociales las fotos donde aparecían juntos, el intérprete de "Más rica que ayer" parece no cesar en el intento de llamar la atención de la famosa. Ahora, parece que La Bichota le ha enviado un mensaje muy claro a su ex, debido a que dio a conocer una serie de videos, en sus historias de Instagram, donde se aprecia que estaba disfrutando de su participación en el Tiny Desk Concert, del canal de YouTube NPR Music, donde interpretó algunos temas de su más reciente material discográfico. En un momento, la famosa está cantando el sencillo "Gucci los paños", cuya letra parecería estar dedicada a Anuel, quien está buscando que retomen el idilio. Karol G y Anuel AA Credit: Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy; Denise Truscello/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, Carolina Giraldo, nombre real, le advierte que no le interesa. "Te fuiste y ya yo te olvidé// Eso es lo que hoy te mata// Y así como te quise ayer// Hoy ya no eres una persona grata", dice la letra de dicha canción. "Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera// Pero yo no soy cualquiera". Además, ella restringió todos los comentarios en dicha red social; lo cual, también ha llamado la atención. Cabe destacar, que hay quienes aseguran que todo se trata de una estrategia de Anuel AA para aprovechar la fama de Karol G que ha preferido mantenerse al margen de las provocaciones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Karol G le responde a Anuel AA?: "No soy cualquiera"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.