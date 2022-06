Karol G pone en su lugar a asistentes a su concierto: "No me haga sacarla de aquí y ponerla a bailar" La cantante Karol G le llamó la atención a unas personas que parecían no estar involucradas en una de sus presentaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, Karol G ofreció un concierto como parte de su gira Bichota Tour. Todo parecía transcurrir en orden; sin embargo, en un momento, la cantante detuvo el espectáculo para descubrir lo que estaba ocurriendo, debido a que un grupo de espectadores estaban sentados y hablando por teléfono; ante ello, los increpó públicamente, tal como se dio a conocer en redes sociales. "¿Por qué hay tres personas sentadas en un palco? Yo no entiendo. ¿Y hablando por teléfono?, amor no", advirtió Karol G. "Eso, probablemente en cualquier otro concierto mami, pero en el Bichota de Karol G, ¿sentada en un palco? ¡Hágame el hijo de puta favor!". Los abucheos del resto del público no se hicieron esperar en contra de los señalados. Con el fin de relajar los ánimos, la intérprete de "El Marinón" trató de suavizar el tono y cambiar el discurso por uno más amable. "No me haga sacarla aquí y ponerla a bailar, porque entonces ya no nos entendemos", advirtió. "¿Imagínese que yo la saque a bailar aquí después de que usted estaba sentada en esa silla que no ha calentado?, no va a bailar aquí bien despegada, sexy, mami, Bichota". Karol G Credit: Karol G Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El show continuó sin mayores contratiempos; sin embargo, en redes sociales los cibernautas reaccionaron ante esta situación. "Imagínate pagar un ticket y que el artista te avergüence.... ¡Estos egos!"; "La reina; me encanta como se expresa, su inteligencia está a otro nivel"; "Pues tan sencillo como tu ponte a cantar y deja tranquilos a los demás si ellos pagaron su boleto y quiere estar sentados o haciendo otras cosas es problema de cada quien su onda. Y de todos modos tu cobras igual"; "De mal gusto cómo se expreso, poniendo en evidencia ante todos , cuando ellos pagaron como el resto", y "Que necesidad de criticar todo , ella esta siendo sarcástica… que sensibles", fueron algunos comentarios. Pese a las posiciones encontradas sobre el tema, Karol G no ha hecho mayor comentario al respecto y continúa ofreciendo sus conciertos de manera habitual.

