¡Así reaccionó Karol G al ver a Selena Gómez cantar y bailar su tema "Provenza"! La canción de la colombiana es la quinta mejor de este 2022 en el mundo según Billboard y nadie se resiste a su ritmo. ¿Qué hizo al ver a su colega entregada a ella en la pista? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2022 es, profesionalmente hablando, el gran año de la artista Karol G. La revista Billboard así lo ha dado a conocer colocando su hit "Provenza" entre los 5 mejores del mundo. Las redes, que son un termómetro para definir qué canciones funcionan y se hacen virales de inmediato, tiene este tema entre los más bailados, cantados y usados en sus reels. Con eso ya está todo dicho. En los últimos días, esta melodía llena de ritmo también ha sido bailada por una de las estrellas del pop más importantes de los últimos años: Selena Gómez. Lo hizo junto a sus amistades en la pista de baile y con el sabor que le caracteriza. ¡Y ha sido explosivo! ¿Cómo reaccionó Karol G al ver a la estrella disfrutar como una niña de su canción? La respuesta la dio en sus historias de Instagram. Karol G Karol G | Credit: (Photo by Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) Para la colombiana, Selena es una de sus grandes ídolos, con lo cual verla representar con tanta pasión uno de sus temas fue todo un honor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Selena Gómez bailándola", escribió emocionada junto a las imágenes en las que su colega lo da todo con "Provenza". Además, publicó videos de otros artistas internacionales que tampoco pudieron resistirse a su temazo. Esta canción la realizó junto a los famosos músicos y compositores Keityn y Ovy On The Drums. Su video ya ha superado los 350 millones de visualizaciones de Youtube desde su publicación a finales de abril.

